Koľko nakoniec bude stabilizačný príspevok? Sľúbených 5-tisíc môže byť kľudne len 72 eur na mesiac (video)

Aktuálnou témou dňa pre desaťtisíce zdravotníkov je stabilizačný príspevok 5-tisíc eur, ktorý im vláda schválila začiatkom decembra.

Zdravotníci, ktorí podpísali dohody o poskytnutí príspevku, by mali do konca tohto roka dostať na účet 2 500 eur. To, koľko dostanú v čistom na účet ešte v januári, však závisí od parlamentu. Ak im poslanci zajtra odklepnú to, že z tohto príspevku nemusia platiť odvody, na účet im v januári príde 1 500 eur.

Ak sa to však nestane, v čistom sa príspevok scvrkne len na niečo cez 2 600 eur. A to je na to, že sa zaviažu na svojej pracovnej pozícii zostať tri roky, je naozaj smiešna suma. Veď na jeden mesiac by tak dostali len 72 eur, čo pri dnešnej inflácii naozaj nie je motivačná suma.

To, ako to zajtra v parlamente dopadne, sledujte na webe SITA Zdravotníctvo.