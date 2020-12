Alternatíva k vakcíne proti COVID-19. Vedci testujú lacnejšie a pohodlnejšie, ale krátkodobejšie riešenie

Zatiaľ, čo celý svet pracoval na vývoji vakcíny proti ochoreniu COVID-19, skupina amerických vedcov vytvárala nosový sprej, ktorý predstavuje alternatívne riešenie.

„V prvom rade to nie je vakcína. Nepovažujeme to za vakcínu. Nie je to ani také zložité ako vakcína,“ uviedol James Keating, generálny riaditeľ spoločnosti Sotira.

Cieľom vývoja nosového spreja nebolo nahradiť vakcínu, ale pomôcť ľuďom, ktorí z akýchkoľvek dôvodov očkovaní byť nemôžu či nechcú. Aby bola vakcinácia proti COVID-19 účinná, je potrebné dosiahnuť čo najväčší počet zaočkovaných ľudí, takzvanú imunitu „stáda“.

Miesto očkovania

Exsituje však vysoké percento ľudí, ktorí novú vakcínu odmietajú alebo im ju lekári neodporúčajú. „Toto je úplne odlišný prístup, ktorý osloví veľa ľudí, ktorým jednoducho nevyhovuje liečba očkovanou vakcínou,“ uviedol Keating pre televíznu stanicu ABC.

Liek nazývaný Keptide je nosový sprej, ktorý účinkuje tak, že bráni vírusu v naviazaní sa na bunky a vniknutí do nich. Štúdie vykonané na myšiach, bunkách primátov a ľudských pľúcnych bunkách boli zatiaľ všetky sľubné.

Keptide vykazuje 100-percentnú účinnosť bez negatívnych vedľajších účinkov. Nosový sprej však nepredstavuje dlhodobú ochranu, jeho účinky sú badateľné iba asi jeden deň, takže sa odporúča iba na krátkodobé použitie. Produkt ešte musia otestovať na ľuďoch.

Testy na ľuďoch