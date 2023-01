Ambulancie poplatky nezavedú, vláda pomôže sektoru sumou 283 miliónov eur

aktualizované 27. januára 16:29

Vláda pomôže ambulantnému sektoru sumou 283 miliónov eur. Po piatkovom rokovaní predstaviteľov Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva financií SR a zástupcov ambulantného sektora to na tlačovej besede uviedol dočasne poverený predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO).

Táto suma sa podľa neho rovnomerne rozloží medzi všeobecných lekárov a špecialistov. Vláda sa podľa Hegera s predstaviteľmi ambulantného sektora dohodla na tom, že ambulancie podpíšu so zdravotnými poisťovňami nové zmluvy na jeden rok a ambulantní lekári nezavedú poplatky.

Kompromisné riešenie

Dočasne poverený minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) poukázal na to, že rezort zdravotníctva a ambulantný sektor čakajú ešte v pondelok rokovania s Ministerstvom hospodárstva SR.

Na týchto rokovaniach by sa malo nájsť riešenie na to, aby ambulancie nepocítili zvýšené platby za energie. Zmluvy na jeden rok by mali podľa neho ambulancie so zdravotnými poisťovňami podpísať do konca tohto mesiaca.

„Súhlasili sme s kompromisným riešením, hoci naša pôvodná predstava bola iná,” vyjadrila sa prezidentka Zväzu ambulantných poskytovateľov Jaroslava Orosová. Upozornila na to, že na ambulancie sa nevzťahuje žiadna z aktuálnych schém pomoci.

„Keďže náklady nám neúmerne rastú, dali sme si ako podmienku, že budeme mať možnosť vypovedať zmluvy s okamžitou platnosťou v prípade, že naše náklady neočakávane narastú a nebude pre nás možné ďalej udržať prevádzku ambulancií,“ zdôraznila.

Dostupná zdravotná starostlivosť

Upozornila tiež na to, že ambulantní lekári častokrát ordinujú v prenajatých priestoroch, a preto si nevedia skontrolovať spotrebu energií.

„S navrhovanými financiami sme súhlasili iba za podmienok, že sa nájde spôsob, ako ambulancie uchrániť pred nárastom cien energií, pretože by to viedlo k ich zatváraniu, na čo by doplatili pacienti, čo my nechceme,” uzavrela Orosová.

„Dokázali sme zachovať dostupnú zdravotnú starostlivosť, ale nenašli sme žiadne prostriedky na rozvoj,“ povedal prezident Asociácie súkromných lekárov Marián Šóth.

Upozornil na to, že ambulantný sektor od vlády žiadal 320 miliónov eur, avšak dostane len niečo cez 280 miliónov eur. „To je skutočne minimálna suma, ktorá dokáže zabezpečiť, aby bola dostupná zdravotná starostlivosť pre našich občanov,” dodal.