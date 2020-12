Američania schválili vakcínu proti COVID-19 od Pfizeru a BioNTechu, zelenú dostala aj v Mexiku

Americký Úrad pre kontrolu potravín a liekov (FDA) v piatok schválil pre núdzové použitie vakcínu proti ochoreniu COVID-19 americkej firmy Pfizer a jej nemeckého partnera BioNTech.

Vakcína, ktorá poskytuje 95% ochranu proti ochoreniu, je podľa úradu bezpečná a efektívna. FDA uviedol, že jej schválenie je „významný míľnik“ v boji proti pandémii koronavírusu, ktorá si len v Spojených štátoch vyžiadala už viac ako 295-tisíc mŕtvych. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Americký prezident Donald Trump sa vyjadril, že prvé očkovanie začne „za menej ako 24 hodín“. „Naša krajina dnes dosiahla medicínsky zázrak. Len za deväť mesiacov sme dodali bezpečnú a efektívnu vakcínu,“ vyhlásil.

Minister zdravotníctva a sociálnej starostlivosti Alex Azar v piatok povedal novinárom, že jeho rezort bude spolupracovať s Pfizerom na tom, aby v pondelok alebo utorok spustili masový vakcinačný program.

Pfizer plánuje mať pre USA do konca decembra pripravených 6,4 milióna dávok vakcíny, čo je dostatok pre vyše tri milióny ľudí. Prvé injekcie by mali dostať starší obyvatelia, zdravotnícki pracovníci a záchranári.

Vakcínu Pfizeru a BioNTechu schválili už regulátori v Spojenom kráľovstve, Kanade, Bahrajne či Saudskej Arábii. Ako informuje televízia CNN, v piatok ju pre núdzové použitie odobrili aj v Mexiku, kam by do konca mesiaca malo doraziť 250-tisíc dávok vakcíny. Do apríla by to malo byť následne ďalších 15 miliónov dávok.