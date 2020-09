Analytik predpovedá vrchol druhej vlny epidémie v Česku. Koronavírusom sa nakazia milióny ľudí

V Česku padá jeden rekord v počte nakazených za druhým. Čo bude ďalej? Vyhrotí sa epidemiologická situácia ešte viac? Kedy dosiahne druhá vlna svoj vrchol?

Podľa riaditeľa českého Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky Ladislava Dušeka by Česko mohlo mať ku koncu roka až tri a pol milióna nakazených koronavírusom, informuje Idnes.cz.

Scenár vývoja epidemiologickej situácie v ČR. Zdroj: MZ ČR koronavirus.mzcr.cz

„Situácia od začiatku septembra nabrala na rýchlosti a zmenila podobu šírenia. Už to nie sú jasne ohraničené klastre, ktoré majú jasný pôvod a sú pod kontrolou krajských hygienických staníc,“ uviedol podľa portálu Dušek.

Najvyšší rekord v počte nakazených

Vo štvrtok v Česku zaznamenali vôbec najvyšší rekord v počte infikovaných – za deň pribudlo vyše 3-tisíc pozitívne testovaných a počet aktívne chorých sa prehupol cez 20-tisíc, reportuje TN.cz.

Podľa Dušeka je 75 percent pacientov bezpríznakových a počet hospitalizovaných percentuálne nerastie. Tvoria približne 4 percentá prípadov a menej ako percento nakazených má ťažký priebeh ochorenia.

Ako však varoval, riziko náhlej eskalácie ťažkých prípadov nie je v budúcnosti vylúčené. Preto je potrebné zabrániť ďalšiemu nárastu infikovaných.

Model predpovedá desaťtisíce nových prípadov

Z predikčných modelov šírenia COVID-19 v Česku vyplýva, že ak sa budú denné prírastky nakazených pohybovať okolo čísla 2-tisíc, ku koncu mesiaca by Česko mohlo mať až 70-tisíc novodiagnostikových pozitívnych prípadov.

Predikcia šírenia koronavírusu do 27. septembra 2020. Zdroj: MZ ČR koronavirus.mzcr.cz

Epidémia by sa dala spomaliť

Podľa Dušeka by dokázalo 25-percentné obmedzenie vzájomných kontaktov znížiť reprodukciu vírusu až o polovicu a v priebehu novembra by krivka v predikcii šírenia vírusu začala klesať. Vrchol druhej vlny epidémie by v takom prípade nastal začiatkom októbra.

Sprísnenie opatrení

Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu Česko pristúpilo k ďalšiemu sprísneniu opatrení. Ministerstvo zdravotníctva ČR na svojej stránke informuje, že rúška sú od 18. septembra vo všetkých priestoroch škôl povinné s výnimkou pre žiakov základných škôl prvého stupňa.

Otváracie hodiny prevádzok stravovacích služieb budú v noci obmedzené, medzi polnocou a šiestou hodinou ráno musia mať zatvorené.

Česko je v zozname rizikových krajín

Od piatku 18. septembra patrí Česká republika medzi tzv. „červené“ rizikové krajiny. Slováci tak musia po príchode z Česka absolvovať povinnú domácu karanténu alebo predložiť negatívny test na COVID-19.

Výnimka z tejto povinnosti sa však vzťahuje na zamestnancov v zdravotníctve a opatrovateľstve, vedcov, pedagogických pracovníkov či sezónnych pracovníkov v poľnohospodárstve alebo potravinárstve.

Podľa Úradu verejného zdravotníctva SR sa výnimka týka aj osôb, ktoré v Česku študujú alebo sa o štúdium uchádzajú.