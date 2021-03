Autrália začala s distribúciou vakcíny firmy AstraZeneca, vyrobenej v krajine

Austrália začala v stredu distribuovať v krajine vyrobené vakcíny firmy AstraZeneca proti ochoreniu COVID-19. Austrálsky Úrad pre terapeutické tovary v utorok schválil použitie 832-tisíc dávok očkovacej látky, ktorú vyrobila firma CSL v Melbourne.

Počet vakcín vyprodukovaných na domácom austrálskom trhu je vyšší v porovnaní s počtom dovezených očkovacích látok spoločností AstraZeneca a Pfizer.

„Tempo sa zvýši dramaticky,“ povedal šéf regulačného úradu John Skerritt pre austrálsku televíznu sieť Nine Network v súvislosti s distribúciou vakcín proti koronavírusu v krajine, ktoré sa začalo koncom februára. „Ak by sme boli závislí od Európy, mali by sme tu chaos,“ dodal Skerritt.

Výroba vakcín proti ochoreniu COVID-19 v Austrálii, ktorá má 26 miliónov obyvateľov, má kulminovať na úrovni jedného milióna dávok týždenne. Európska únia tento mesiac zablokovala export viac ako 250-tisíc dávok vakcíny AstraZeneca do Austrálie vyrobených v Taliansku s odôvodnením, že Austrália je relatívne úspešná v brzdení pandémie.