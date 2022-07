Banskobystrická nemocnica hlási kritický nedostatok zdravotných sestier, záujemkyne chcú finančne motivovať

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (FNsP FDR) v Banskej Bystrici potrebuje súrne doplniť počet sestier na Oddelení centrálnych operačných sál a Neonatologickej klinike SZU. Ich počty nie sú ideálne ani na iných oddeleniach.

Ako informuje hovorkyňa FNsP FDR Ružena Maťašeje, napriek tomu, že sa nemocnici zatiaľ darí zabezpečiť prevádzku všetkých oddelení, k ideálnemu stavu jej chýba približne 60 sestier a 10 pôrodných asistentiek.

Najviac sestier má nad 50 rokov

Najakútnejšia situácia je na Oddelení centrálnych operačných sál, kde potrebujú prijať 20 operačných sestier. Ak sa im to nepodarí, môže za pár mesiacov dôjsť k situácii, že nebudú schopní zabezpečiť plnú dennú prevádzku všetkých 16 operačných sál.

„Práca operačnej sestry je nesmierne dôležitá a zodpovedná. Operačná sestra zabezpečuje celý proces prípravy inštrumentária, asistenciu pre operatéra počas výkonu, po výkone bezpečné odoslanie nástrojov na sterilizáciu,“ popisuje hovorkyňa s tým, že bez sestry inštrumentárky nemôže lekár operovať.

Zdravotných sestier bolo v Rooseveltovej nemocnici v roku 2010 celkom 838 a dnes ich v zariadení pracuje 765. Klesajúci počet sestier súvisí hlavne s ich vekovou štruktúrou. Najviac sestier v nemocnici je vo veku nad 50 rokov, silné ročníky postupne odchádzajú do dôchodku a nie je možné ich v dostatočnej miere doplniť, lebo sestier – absolventiek vysokoškolského štúdia je omnoho menej, ako je reálna potreba pracovného trhu v SR.

Ponuka náborového príspevku

„Ako nemocnica pristupujeme k takým formám náboru, o akých sme kedysi neboli nútení uvažovať. Bez toho by sme počet personálu neudržali ani na takej úrovni, ako máme. Zvýšili sme aktivitu a snažíme sa zviditeľniť nemocnicu, ako zamestnávateľa, prostredníctvom dostupných komunikačných kanálov a inzercie v celoplošných periodikách. Nakrúcame náborové videá a sponzorujeme príspevky na sociálnych sieťach. Snažíme sa záujemkyne motivovať aj finančne. V odbornostiach, kde je nedostatok kritický a sú pre sestry z dôvodu svojej náročnosti menej atraktívne, ponúkame náborový príspevok až do 5 000 eur,“ objasnila riaditeľka nemocnice Miriam Lapuníková.

Možné riešenia by v nemocnici videli v úprave kompetencií pre ostatné zdravotnícke kategórie a vznik pozície, ktorá by bola kompetenčne vyššie ako napríklad zdravotnícky asistent alebo sanitár, nevyžadovala by vysokoškolské vzdelanie a bola by pod vedením sestry.