Bratislavský kraj sprísni návštevy v DSS. Niektorí brávali príbuzných na dovolenky za hranice

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba na tlačovej konferencii upozornil na zvýšenú potrebu protiepidemických opatrení v domovoch sociálnych služieb.

Pod BSK patrí 14 zariadení sociálnych služieb. „Požiadal som riaditeľov zariadení sociálnych služieb, aby zvýšili pozornosť. Týka sa to predovšetkým návštev klientov zo strany rodinných príslušníkov a taktiež vyberania klientov zo zariadení na to, aby išli na dovolenky. A čo je ešte horšie, niekedy aj na dovolenky do zahraničia, alebo na návštevy nákupných centier a podobne,“ upozornil Droba.

Návštevy budú prebiehať vonku

Ako uviedla Marica Šiková, vedúca Odboru sociálnych vecí BSK, riaditelia zariadení DSS v Bratislavskom kraji dostali odporúčanie na sprísnenie návštev. Návštevy v izbách budú možné len v prípade ľudí v terminálnom štádiu, ostatné budú realizované v exteriéri.

Apelovala, aby príbuzní pri návštevách dodržiavali hygienické predpisy a nosili rúška. „Skúsenosti nám totiž ukázali, že aj keď zariadenia vstupujú s rúškom, po stretnutí s príbuzným si rúško dajú dole.“