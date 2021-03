Britský variant koronavírusu zvyšuje riziko úmrtia zhruba o 55 percent, ukázali štúdie

Ďalšie dve štúdie priniesli dôkazy, že variant koronavírusu, ktorý prvý raz odhalili vo Veľkej Británii, je smrteľnejší ako predošlá dominantná forma vírusu. Iné štúdie už demonštrovali, že britský variant je nákazlivejší, ale nový vedecký článok, publikovaný v časopise Nature, naznačuje, že s britským variantom sa pravdepodobne spája zvýšené riziko úmrtia.

Výskumníci z univerzity London School of Hygiene and Tropical Medicine porovnali prípady viac ako jedného milióna nakazených ľudí v Anglicku a odhadli, že riziko úmrtia je zhruba o 55 percent vyššie u ľudí infikovaných novým variantom ako u tých, ktorí sa nakazili predošlým kmeňom koronavírusu. U mužov vo veku 50 až 60 rokov to znamená zvýšenie rizika úmrtia z úrovne 0,06 percenta na 0,09 percenta.

Minulý týždeň podobný výskum publikovala University of Exeter v britskom časopise BMJ. Vedci skúmali približne 100-tisíc ľudí nakazených ochorením COVID-19. Tiež zistili, že u ľudí infikovaných britským variantom koronavírusu je vyššie riziko úmrtia.