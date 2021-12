Celý svet sleduje Juhoafrickú republiku a ustupujúci omikron. Každá krajina je však iná, varuje odborníčka

Výrazný pokles nových prípadov ochorenia COVID-19 v Juhoafrickej republike by mohol naznačovať, že dramatický nárast nákaz spôsobený variantom koronavírusu omikron už dosiahol svoj vrchol. Vyjadrili sa tak zdravotnícki experti.

Denné prírastky prípadov sú notoricky nespoľahlivé, keďže ich môže ovplyvniť nerovnomerné testovanie, oneskorené hlásenia a ďalšie výkyvy, upozorňuje agentúra AP.

Ponúkajú však podľa nej provokatívny náznak, i keď zatiaľ ani zďaleka konečný, a to, že nákazy variantom omikron by mohli po prudkom náraste rýchlo ustúpiť.

Provincia registruje stabilný pokles

Keďže Juhoafrická republika ako prvá identifikovala variant omikron a ocitla sa v prvej línii vlny nákaz týmto variantom, sleduje ju celý svet v snahe nájsť akékoľvek náznaky, ako by to mohlo dopadnúť s cieľom pochopiť, čo by mohlo nasledovať.

Po takmer 27-tisíc nových prípadov, ktoré krajina hlásila minulý štvrtok, klesol v utorok prírastok na približne 15 400. Provincia Gauteng, ktorá je so 16 miliónmi obyvateľov najľudnatejšia v krajine, registruje už dlhšie stabilný pokles.

„Pokles nových prípadov na celonárodnej úrovni v spojení s pokračujúcim poklesom v provincii Gauteng, ktorá bola celé týždne centrom tejto vlny, naznačuje, že sme za vrcholom,“ konštatovala pre agentúru The Associated Press Marta Nunes z University of Witwatersrand.

„Bola to krátka vlna … a dobrá správa je, že nebola veľmi vážna z pohľadu hospitalizácií a úmrtí,“ dodala.

Omikron sa stal dominantným

Provincia Gauteng zaznamenala v polovici novembra prudký nárast nových prípadov nákazy a vedci, ktorí sa venujú sekvenovaniu vzoriek, čoskoro identifikovali nový variant koronavírusu.

Výrazne nákazlivejší variant omikron sa v Juhoafrickej republike stal dominantným, pričom od polovice novembra mu pripisujú až 90 % prípadov.

Variant sa rýchlo rozšíril po svete a medzičasom sa stal dominantným aj v ďalších krajinách. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie jeho prítomnosť dosiaľ potvrdilo najmenej 89 krajín.

Odborníci však upozorňujú, že je stále v hre niekoľko faktorov, ktoré treba sledovať.

Začína sa obdobie sviatkov

Pozitivita v Juhoafrickej republike sa drží na úrovni 29 %, zatiaľ čo začiatkom novembra dosahovala len dve percentá, čo naznačuje, že vírus sa v populácii stále vyskytuje v relatívne vysokých hladinách.

Začína sa tiež obdobie sviatkov a ľudia budú cestovať za rodinami, čo môže podporiť šírenie omikronu v Juhoafrickej republike aj okolitých krajinách.

Veronica Uekermann z covidového tímu Steve Biko Academic Hospital však upozorňuje, že je príliš skoro na tvrdenie, že krajina prekonala vrchol vlny.

„V hre je príliš veľa externých faktorov, vrátane sviatkov a celkového správania sa ľudí počas tohto obdobia,“ upozornila a poznamenala, že vlani dosiahol počet nákaz vrchol práve po sviatkoch.

Na južnej pologuli je leto

Rozdiel medzi vlnami nákaz variantom omikron pritom môže súvisieť aj s tým, že v Juhoafrickej republike je momentálne leto a tak sa veľa stretnutí koná vonku, zatiaľ čo v Európe a Severnej Amerike je zima a ľudia preto trávia čas najmä vnútri.

Niektorí zdravotnícki predstavitelia v New Yorku tiež naznačili, že keďže Juhoafrická republika zdanlivo zaznamenala rýchlu a miernu vlnu omikronu, mohol by sa tak vírus správať aj v Spojených štátoch a inde na svete, Nunes však varuje pred vytváraním predčasných záverov.

„Každé prostredie, každá krajina je iná. Každá populácia je iná. Demografia populácie, imunita sa v rôznych krajinách líšia,“ skonštatovala s tým, že napríklad obyvateľstvo Juhoafrickej republiky je s priemerným vekom 27 rokov mladšie ako v mnohých západných krajinách.