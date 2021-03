Čile napriek očkovaniu a rozsiahlym reštrikciám zaznamenalo najvyšší denný prírastok nakazených

Čile nahlásilo najvyšší denný počet nových infekcií koronavírusom od začiatku pandémie napriek rozsiahlym reštrikciám a pokroku vo vakcinácii. V sobotu v krajine zistili 7 084 nových nákaz, čo prekonalo doterajší rekord z júna minulého roka.

V Čile pritom aspoň jednou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 zaočkovali už viac ako 29 percent populácie a obe dávky vakcíny dostalo už 15 percent obyvateľov krajiny.

Čilský minister zdravotníctva Enrique Paris uviedol, že ľudia by mali zostávať opatrní, keďže kolektívna imunita pravdepodobne vznikne až pri vakcinácii zhruba 80 percent populácie, čo by sa malo dosiahnuť do konca júna. V sobotu krajina ohlásila sprísnenie obmedzení pre vstup ľudí zo zahraničia, predovšetkým z Brazílie.