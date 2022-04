Dánsko nakúpi dva milióny jódových tabliet, chce byť pripravené počas jadrovej nehody

Dánsky zdravotnícky úrad v pondelok informoval, že kúpi dva milióny jódových tabliet pre prípad jadrovej nehody v bezprostrednej blízkosti krajiny.

Ako uviedol, pandémia ochorenia COVID-19 „nám ukázala, že je dôležité byť pripravený“, zatiaľ čo vojna na Ukrajine ukázala, že „svet je nepredvídateľný“.

Svoj krok odôvodnil odporúčaním dánskeho úradu pre zvládanie krízových situácií, ako aj výpočtami dopadu v súvislosti s rizikom jadrovej nehody v bezprostrednej blízkosti Dánska. Tablety by pokryli rizikové skupiny, do ktorých patria osoby do 18 rokov, zdravotnícky a pohotovostný personál do 40 rokov a tehotné a dojčiace ženy.