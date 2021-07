Dáta bez pátosu porovnali šírenie Alfa a Delta variantu v Británii. Vypočítali tiež, kedy Britov dobehneme

Štáty, v ktorých sa variant Delta ešte naplno nepresadil, sa pripravujú na najhoršie. O tom, že sa je čoho obávať, nie je pochýb. Dokazuje to aj najnovšie porovnanie diania v Spojenom kráľovstve, ktoré pripravili analytici stránky Dáta bez pátosu.

Matematici sa pozorne pozreli na to, ako to vyzeralo v čase, keď sa vo Veľkej Británii presadil variant Alfa. Ten je momentálne ešte stále dominantným kmeňom aj na Slovensku. Pozreli sa tiež na to, ako to vyzerá v posledných týždňoch.

Ukazuje sa, že Delta spôsobuje naozaj až nečakane silnú vlnu pandémie v tejto ostrovnej krajine. Rast nových prípadov je prudký, čo potvrdzuje, že Delta variant je zatiaľ najinfekčnejší kmeň, s akým sme sa doteraz stretli.

Porovnanie analytikov však ukazuje aj to, že vďaka očkovaniu nie je v nemocnici toľko pacientov a úrady neevidujú toľko mŕtvych, ako tomu bolo pri nástupe variantu Alfa. Na Slovensku však máme nižšiu zaočkovanosť, preto by sme mali byť opatrní.

Alfa verzus Delta

Dáta bez pátosu porovnávali tri základné parametre v období 59 dní po nástupe variantov v Spojenom kráľovstve. Zamerali sa na počet nových potvrdených prípadov ochorenia COVID-19, počet hospitalizovaných pacientov a úmrtia.

„Dnes sa Británia dostala na 28-tisíc prípadov, stále pod 300 príjmov do nemocníc, v nemocniciach je menej ako 1 800 pacientov a v priemere 14 úmrtí denne,“ uvádzajú matematici na sociálnej sieti.

Čo sa týka Alfra variantu, v porovnateľnom období vlani v októbri Briti evidovali 18-tisíc prípadov denne, no do nemocníc brali tisíc pacientov denne a hlásili 100 úmrtí denne.

Jednoznačnou odpoveďou, prečo nie je v nemocniciach a na cintorínoch viac ľudí, keď je nových prípadov omnoho viac, je očkovanie. Briti prekročili hranicu 40 percent zaočkovaných oboma dávkami, respektíve 66 percent aspoň jednou dávkou.

19. augusta