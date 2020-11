Dezinfekčné lampy ničia koronavírus, ale aj naše oči. Takéto sú príznaky

Ľudia, ktorí sa snažia zabiť koronavírus s UV-C germicídnou lampou, riskujú poškodenie očí. Odborníci z Floridy varujú, že nedávno zaevidovali najmenej sedem pacientov, ktorí sa takto poškodili očnú rohovku. Takisto hlásili pocit pálenia očí, ktoré boli citlivé na svetlo.

Oftalmológ Jesse Sengillo z Bascom Palmer Eye Institute v správe uviedol, že povrch oka je veľmi citlivý na vlnovú dĺžku svetla vychádzajúceho z týchto lámp.

„Úpal rohovky“

Poškodenie oka prirovnal k „úpalu rohovky“, ktorý je bolestivý a jeho liečba zaberie niekoľko dní. „Ľudia majú problémy otvoriť oči, pretože sú citlivé na svetlo. Sú tiež červené a svrbia. Jeden pacient povedal, že ich má ako v ohni,“ uviedol.

Pocit pálenia sa neobjaví hneď, takže mnohí si ani neuvedomia, že si pred pár hodinami UV-C lampou poškodili oči.

Sengillo odporúča, aby si ľudia zapli zariadenie a odišli z miestnosti. Ak už niekto pociťuje spomínané príznaky po použití lampy, mal by ihneď vyhľadať lekára, ktorý mu predpíše antibiotiká. Takéto zranenie je totiž náchylné na vznik infekcií.

Lekár uviedol, že ľudia hľadajú pomoc v jeho inštitúte „vo vlnách“. Keď vzrástol počet infikovaných v Miami, začalo prichádzať aj viac pacientov s poškodenou rohovkou.

Ochrana očí

Oftalmologička Deepinder Dhaliwal z University of Pittsburgh School of Medicine potvrdila, že lampy sú účinnou zbraňou proti vírusom, no treba si dávať pozor.

„Vyžarujúce svetlo vyzerá relatívne neškodne, no ak ľudia nebudú vedieť, že by sa nemali pozerať priamo do svetla, neuvedomia si, že je škodlivé pre ich oči,“ povedala. Odporučila, aby ľudia pri používaní UV-C svetla používali ochranu očí.

Upozornila tiež na prípady, keď človek nevie, že sa v miestnosti nachádza takéto zariadenie. „Ak prídete do miestnosti, kde uvidíte také vtipne vyzerajúce svetlo, nepozerajte sa priamo doň a chráňte si oči,“ vysvetlila.

Americký Úrad pre kontrolu potravín a liekov (FDA) pripúšťa účinok lámp na vírus SARS-CoV-2, ktorý zapríčiňuje ochorenie COVID-19. Registruje však aj prípady popálenín očí a kože v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s UV-C lampami.