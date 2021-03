Do EÚ príde 55 miliónov dávok vakcíny Johnson & Johnson, ďalšie dorazia v priebehu júla až septembra

Členské štáty Európskej únie podľa eurokomisára pre vnútorný trh dostanú v priebehu druhého kvartálu 55 miliónov dávok vakcíny proti koronavírusu od americkej firmy Johnson & Johnson.

Dodávky týchto očkovacích látok odštartujú na budúci mesiac, uviedol Thierry Breton. Ďalších 120 miliónov dávok očkovacej látky, ktorá sa aplikuje iba v jednej dávke, do EÚ podľa eurokomisára príde počas júla až septembra.

Breton o dodávkach vakcín spoločnosti Johnson & Johnson informoval počas návštevy závodu na severovýchode Španielska, kde sa očkovacia látka produkuje. Ide o jednu zo štyroch vakcín, ktoré Európska únia doteraz schválila.

Breton konštatoval, že v rámci EÚ v súčasnosti vakcíny vyrába 52 závodov. Dodal pritom, že do konca roka bude výrobná kapacita únie na úrovni 2 až 3 miliardy vakcín ročne. Bude to znamenať, že únia bude najväčším výrobcom očkovacích látok na svete, čo umožní do polovice júla zaočkovať 70 percent populácie bloku.