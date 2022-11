Dohoda vlády a LOZ podľa Tarabu otvorila konflikt naprieč spoločnosťou, vyššie platy môžu žiadať ja ostatní

Dohoda medzi vládou SR a Lekárskym odborovým združením (LOZ) nie je dohodou, ktorá zažehnala nejaký konflikt, je to dohoda, ktorá konflikt otvorí naprieč celou spoločnosťou. Napísal poslanec Národnej rady SR a predseda strany Život – Národná strana (Život-NS) Tomáš Taraba na sociálnej sieti.

Viac budú žiadať aj ostatní

„Som zvedavý, ako sa k tomuto postaví parlament, pretože otázka je, odkiaľ vziať na toto peniaze,“ uviedol poslanec. Taraba si myslí, že učitelia teraz majú plné právo ozvať sa. Tvrdí, že lekárov naučili byť lekármi práve učitelia. „Preto je logické, že učitelia si zrejme začnú pýtať viac, možno až trojnásobok priemernej mzdy,“ dodal Taraba.

Zároveň doplnil, že sa neučili pri sviečkach, ale pri elektrine. „Takže tí, čo vyrábajú elektrinu by mali mať plat 3,5-násobok priemernej mzdy. Ale na to, aby sa mohli všetci učiť, nemohli sme byť hladní, preto dajme tým, čo nás chovajú štvornásobok priemernej mzdy. Byť najedený, ale žiť v kriminalite nie je žiadna výhra, preto tí, čo strážia bezpečnosť by asi mali mať 4,5-násobok priemernej mzdy,“ napísal Taraba.

Zmeny pre lepšie zdravotníctvo

Premiér SR Eduard Heger (OĽaNO) sa po sobotňajšom sedemhodinovom rokovaní na Úrade vlády SR s predstaviteľmi LOZ definitívne dohodol na plnení ôsmich požiadaviek lekárov. Kríza je tak podľa neho zažehnaná. „Dohodli sme sa, našli sme zhodu aj na platoch,“ povedal.

Podľa Tarabu ide o najväčší kompromis, aký sa mohol dohodnúť. Vláda podľa neho ustúpila v požiadavke dodatočných 40 miliónov eur určených na platy lekárov. V platnosti zostáva aj stabilizačný príspevok pre ostatných zdravotníckych pracovníkov.

Dohodu s vládou ocenil aj predseda LOZ Peter Visolajský. „V najbližších dňoch sa môžu rozbehnúť zmeny pre lepšie zdravotníctvo na Slovensku,“ uviedol. Najväčším problémom slovenského zdravotníctva je podľa neho nedostatok zdravotníckeho personálu. „Verím, že dnes sme začali tento najväčší problém slovenského zdravotníctva riešiť,“ dodal.