Eurokomisia predstavila ambiciózny plán v boji proti rakovine, apeluje na zvýšenie skríningových vyšetrení

Európska komisia predstavila nový prístup na podporu členských štátov Európskej únie pri zvyšovaní používania skríningu, ktorý dokáže odhaliť možnú rakovinu.

Včasná diagnostika rakoviny

Výkonný orgán EÚ o tom informoval v utorok prostredníctvom svojho webu. Nový prístup chce zvýšiť počet skríningov, ktoré by pomohli včas detekovať rakovinu, a taktiež sa zamerať na viac cieľových skupín a druhov rakoviny.

Spomenutý prístup by mal podporiť členské štáty EÚ, aby zabezpečili, že 90 % populácie EÚ, ktorej sa to týka, bude mať do roku 2025 možnosť podstúpiť skríning rakoviny prsníka, krčka maternice a hrubého čreva. Nové odporúčanie tiež rozširuje skríning o pľúca, prostatu či žalúdok.

Posilnenie skríningových vyšetrení

„Rakovina je pre nás prioritou v oblasti zdravia. Musíme posilniť skríning rakoviny v celej EÚ. Dnes opäť ukazujeme náš záväzok bojovať proti rakovine rozhodne a kolektívne,“ povedal podpredseda Európskej komisie pre podporu európskeho spôsobu života Margaritis Schinas.