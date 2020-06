Fakultná nemocnica Žilina má 14 nových monitorov dychu, nadácia jej darovala aj stovky balení plienok

Na novorodeneckom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) v Žiline pribudlo 14 nových monitorov dychu. Stalo sa tak vďaka Nadácii Križovatka, ktorá k darovaným prístrojom pripojila aj 208 balení plienok.

Vymenia staršie prístroje

Podľa hovorkyne nemocnice Lenky Zátekovej nahradia moderní strážcovia dychu staršie prístroje, ktoré musela nemocnica vyradiť v rámci pravidelnej obnovy a zaistenia najvyššej bezpečnosti.

„Momentálne máme každú jednu postieľku našich bábätiek vybavenú kvalitným monitorom dychu, vďaka čomu majú u nás mamičky istotu, že ich novorodeniatka bez problémov dýchajú. Vzhľadom na nevyhnutnú presnosť a bezpečnosť je potrebný pravidelný servis a obmena týchto prístrojov,“ uviedol generálny riaditeľ FNsP Žilina Igor Stalmašek.

Monitor dychu BabySense spĺňa náročné klinické skúšky a zároveň je Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv registrovaný ako zdravotnícka pomôcka.

Strážcovia do domácností

„Monitor zaznamenáva dýchanie dieťaťa a pokiaľ by došlo k jeho zlyhaniu alebo by sa vyskytli apnoe pauzy, či iné nepravidelnosti dychu, okamžite na to upozorní zvukovým a svetelným signálom, aby mohol rodič včas poskytnúť bábätku prvú pomoc,“ priblížila primárka oddelenia neonatológie FNsP Žilina Katarína Jackuliaková.

Podľa riaditeľky Nadácie Križovatka Táni Tomasch je cieľom neziskovej organizácie nielen vybaviť monitormi dychu všetky slovenské pôrodnice, no tiež priniesť strážcov do domácností po prepustení z nemocnice.

„Monitory dychu aj požičiavame, na novorodeneckom oddelení žilinskej nemocnice stačí nahlásiť záujem. Opätovne ale pripomínam, že monitor na problém len upozorní, prvú pomoc už musí podať mamička alebo otecko,“ zdôraznila Tomasch.