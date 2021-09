Farmafirma Sanofi sa vzdala plánov na výrobu mRNA vakcíny proti COVID-19, zamerala sa na iný typ vakcíny

Francúzska farmaceutická spoločnosť Sanofioznámila, že ruší plány na výrobu vakcíny proti ochoreniu COVID-19 na báze mRNA napriek pozitívnym výsledkom úvodných skúšok.

Firma v utorok uviedla, že bude pokračovať vo vývoji inej vakcíny, v prípade ktorej realizuje záverečné testy.

Táto vakcína, ktorú vyvíja s britským výrobcom liekov GlaxoSmithKline, je založená na spike proteíne koronavírusu spôsobujúceho COVID-19.

Vakcíny na báze mRNA už produkujú firmy Pfizer a Moderna. „Z hľadiska verejného zdravia sú vakcíny na báze mRNA v súčasnosti všeobecne dostupné a začínať štúdiu tak, že sa jednej vzorke na porovnanie dáva placebo v krajinách s masovo dostupnými vakcínami, by bolo mimoriadne náročné. Takže pre nás nemá zmysel začínať tretiu fázu testovania vakcíny na báze mRNA,“ uviedla spoločnosť Sanofi v odpovedi na otázky agentúry The Associated Press.

Firma Sanofi nedávno rozšírila testy svojej vakcíny založenej na spike proteíne, aby vyskúšala jej účinnosť ako posilňujúcej dávky pre ľudí, ktorí boli zaočkovaní rôznymi inými vakcínami. Výsledky tejto štúdie firma očakáva v neskoršej časti tohto roka.