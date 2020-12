Francúzi zaočkujú najskôr ľudí v domovoch dôchodcov, zdravotníci sú až na druhom mieste

Francúzsky premiér Jean Castex vo štvrtok vyhlásil, že vakcíny proti ochoreniu COVID-19 ako prví dostanú obyvatelia domovov dôchodcov. Očkovací proces spustia hneď, ako vo Francúzsku budú dostupné dávky. Podľa Castexa to však ešte pravdepodobne nebude v priebehu decembra.

Francúzsko dostane vakcíny prostredníctvom dohôd, ktoré uzatvorila Európska únia s farmaceutickými spoločnosťami, aby zabezpečila očkovacie látky pre všetkých 27 štátov eurobloku.

Očkovanie nebude povinné

„Vo Francúzsku budeme mať potenciálne 200 miliónov dávok, čo znamená zaočkovanie 100 miliónov ľudí, keďže každé zaočkovanie bude vyžadovať dve dávky,“ povedal Castex.

Vláda podľa neho vyčlenila pre budúci rok 1,5 miliardy eur na bezplatné sprístupnenie vakcín pre celú 67-miliónovú populáciu „krajiny galského kohúta“. Castex však opätovne potvrdil, že očkovanie nebude povinné.

Minister zdravotníctva Olivier Véran uviedol, že do Francúzska ako prvá príde vakcína vyvinutá americkou spoločnosťou Pfizer a jej nemeckým partnerom BioNTech. Prvá fáza, keď zaočkujú obyvateľov domovov dôchodcov, sa bude týkať približne milióna ľudí a mala by sa začať v januári. Vakcíny budú dodávať priamo do opatrovateľských domovov.

Tretia fáza začne na jar

Následne vo februári sa začne druhá fáza vakcinácie, v ktorej by mali zaočkovať zhruba 14 miliónov zdravotne rizikových osôb vrátane starších ľudí.

Véran poznamenal, že prioritu dostanú ľudia vo veku 75 rokov a starší, nasledovať budú ľudia vo vekovej kategórii 65 – 74 spolu so zdravotníckymi pracovníkmi, ktorí dosiahli hranicu 50 rokov alebo patria medzi zdravotne rizikových ľudí. Počas tretej fázy, ktorej začiatok sa odhaduje na jar, Francúzsko postupne sprístupní očkovanie pre celú populáciu, počnúc ľuďmi vo veku 50 až 64 rokov.