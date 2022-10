Heger vysvetlil, kde je vyčlenených dodatočných 340 miliónov eur pre zdravotníctvo

Dodatočná suma 340 miliónov eur je pre rezort zdravotníctva vyčlenená v kapitole všeobecná pokladničná správa. Na tlačovej besede to uviedol premiér Eduard Heger. Túto čiastku však podľa neho vláda zatiaľ nemôže pridať priamo do rozpočtu rezortu zdravotníctva.

„Keby sme na vláde schválili rozpočet verejnej správy s vyššími sumami a štátny rozpočet by neprešiel, dostali by sme sa do konfliktu,“ tvrdí.

S prísľubom by to bolo jednoduchšie

Akonáhle parlament schváli vyšší rozpočet, vláda podľa Hegera môže uvoľniť sumu 340 miliónov eur pre rezort zdravotníctva.

„Pri zdravotníctve sú položky, kde musíte zrkadliť výdavky v rozpočte verejnej správy a v štátnom rozpočte,“ upozornil predseda vlády. Keďže súčasná menšinová vláda podľa neho nevie garantovať, že štátny rozpočet parlament schváli, kabinet musí „zrkadliť“ také výdavky, ktoré vláda vie schváliť a vie na budúci rok garantovať.

„Ak by sme mali prísľub z parlamentu, že podporí rozpočet, bolo by to o to jednoduchšie,“ dodal Heger.

Návrh rozpočtu verejnej správy

Výdavky v zdravotníctve by mali v budúcom roku stúpnuť na 7,62 miliardy eur. Oproti schválenému rozpočtu na tento rok ide o medziročný nárast o 1,24 miliárd eur, teda o 19,4 percenta. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na rok 2023, ktorý zverejnilo Ministerstvo financií SR.

Platba poistného na zdravotné poistenie za poistencov štátu by mala v budúcom roku dosiahnuť 1,1 miliardy eur.

„Z dôvodu rizika neschválenia zákona o štátnom rozpočte na rok 2023 ide o sumu na platby za poistencov štátu na úrovni schváleného rozpočtu roku 2022,“ uviedol rezort financií.

Na celkové dorovnanie výdavkov verejného zdravotného poistenia na sumu 6,44 miliardy eur sú v rámci kapitoly Všeobecná pokladničná správa vyčlenené dodatočné výdavky určené na zvýšenie platby za poistencov štátu o 340 miliónov eur.