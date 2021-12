Holandsko schválilo očkovanie proti koronavírusu u detí, dostanú menšiu dávku ako dospelí

Holandská vláda v piatok povolila očkovanie proti ochoreniu COVID-19 u detí vo veku 5 až 11 rokov. Rozšírila tým vakcinačnú kampaň i na vekovú skupinu, v ktorej zaznamenali v ostatnom období najvyššiu mieru infekcií.

Program očkovania detí od 5 do 11 rokov by mali spustiť v polovici januára, informovalo holandské ministerstvo zdravotníctva. Tieto deti budú dostávať vakcínu Pfizer, no menšiu dávku ako v prípade dospelých. O zaočkovaní týchto detí budú musieť rozhodnúť ich rodičia.

Európska lieková agentúra (EMA) dala minulý mesiac „zelenú“ použitiu menšej dávky vakcíny Pfizer pre deti od 5 do 11 rokov. Holandská vláda zdôraznila, že väčšina detí infikovaných koronavírusom má len mierne príznaky, no niekoľko z nich môže aj vážne ochorieť.