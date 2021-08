Horskí záchranári majú v tomto roku menej zásahov, pomáha im aj nová aplikácia. V aplikácii od dnes pribudli novinky pre užívateľov aj záchranárov

Tohtoročná sezóna na slovenských horách zatiaľ priniesla menej zásahov záchranárov a aj menej úrazov. Ako uviedol riaditeľ Horskej záchrannej služby (HZS) Jozef Janiga, v rámci letnej sezóny ide v porovnaní s minulým rokom o zhruba desaťpercentný prepad v počte úrazov, oproti roku 2019 je pokles približne 20-percentný. Súvisí to podľa neho s poklesom návštevnosti, ktorý sa prejavil najmä pri zahraničných turistoch.

Od začiatku roka zaznamenala Horská záchranná služba podľa Janigu 425 zásahov. „Treba povedať, že to číslo je dosť skreslené kvôli pandémii tým, že lyžiarska sezóna v podstate nebola. Čiže tých návštevníkov hlavne v zime bolo strašne málo,“ vysvetlil Janiga. Dodal, že v roku 2019 mali záchranári v horách zhruba 2900 a minulý rok okolo 2600 zásahov. V týchto rokoch zaznamenali záchranári po 40 smrteľných prípadov, aktuálne ich evidujú 18. „To, čo je skôr také prekvapujúce je, že sa nám zvýšil podiel úrazov turistov slovenskej národnosti, kde je to približne až 80 percent a poklesli nám úrazy návštevníkov napríklad z Poľska, alebo z Česka a to dosť výrazným spôsobom.

Aplikácia pomohla už viac ako 100-krát

Vo viac ako sto prípadoch pomohla horským záchranárom od minulého leta aj ich nová aplikácia, ktorú spustili v spolupráci s poisťovňou Generali. Aplikáciu si doteraz stiahlo viac ako 130-tisíc užívateľov, z toho 55-tisíc užívateľov je úplne nových. Podľa Janigu umožňuje aplikácia presnú lokalizáciu užívateľa, privolanie pomoci, ale aj návod na poskytnutie prvej pomoci a poskytuje tiež informácie o podmienkach na horách. Jej súčasťou je tiež virtuálna kniha vychádzok a túr, do ktorej bolo doteraz zadaných viac ako 2 000 plánovaných túr.

Nový portál HZS dostane oči záchranárov na miesto nehody

Od dnešného dňa sú v aplikácii HZS k dispozícii viaceré novinky určené pre užívateľov, ale aj samotných záchranárov. Novinkou pre operátorov je napríklad možnosť lokalizovať a sledovať pohyb volajúceho prostredníctvom špeciálneho sms odkazu na web. Súčasne je možné s volajúcim zahájiť online chat, prostredníctvom ktorého môže zasielať aj fotografie z miesta nehody, alebo konkrétnych zranení. „Tieto novinky, teda sledovanie polohy formou odkazu, chat a obrazový chat, sú dostupné nielen ľuďom, ktorí majú aplikáciu, ale všetkým, ktorí kontaktujú tiesňovú linku 18 300 aj bez aplikácie a majú smartfón s pripojením k internetu,“ uviedol Filip Maleňák z Medical Information Technologies, ktorá aplikáciu vyvíja.

Užívatelia si môžu po novom vyskúšať tiesňové volanie v testovacom režime.

Nezabudnite na poistenie do hôr

Aplikácia je už k dispozícii aj v angličtine a nemčine a na stiahnutie je dostupná aj pre zahraničných turistov z celého sveta. Úpravou prešla aj virtuálna kniha vychádzok a túr, kde je možné po novom zadať nielen cieľ túry, ale najmä bod jej ukončenia. Vylepšený je aj o nový systém notifikácie. Priamo v aplikácii tiež pribudla možnosť poistenia. „Možnosť uzatvoriť poistenie bola spätná väzba, ktorú sme dostali od používateľov aplikácie, takže sme ju zapracovali. Keďže na horách sa môžu stať nepredvídateľné udalosti, každý turista, ktorý ide do hôr by mal myslieť na takéto situácie a práve poistenie prostredníctvom tejto aplikácie je dobré riešenie, na ktoré by nemal zabudnúť,“ uviedol country manažér skupiny Generali pre Českú republiku a Slovensko Roman Juráš.

