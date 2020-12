Irán začal s testovaním vlastnej vakcíny voči koronavírusu, injekcie dostanú desiatky ľudí

V Iráne sa v utorok začala prvá štúdia bezpečnosti a efektívnosti domácej vakcíny proti koronavírusu. Informovala o tom štátna televízia s tým, že očkovaciu látku by mali v prvej fáze testovania dostať desiatky ľudí.

Vakcína vyvinutá spoločnosťou Shifa Pharmed, patriacou do štátom vlastneného farmaceutického konglomerátu, je prvou v krajine, ktorá sa dostala do fázy testovania na ľuďoch.

Spolupracujú so zahraničím

Prezident Hasan Rúhání zároveň oznámil, že Irán spolupracuje so „zahraničnou krajinou“ na vyvinutí ďalšej vakcíny, ktorú by mali na dobrovoľníkoch začať testovať vo februári. Neposkytol však žiadne ďalšie informácie.

Irán, ktorý dosiaľ potvrdil nákazu koronavírusom u viac ako 1,2 milióna ľudí, je najhoršie zasiahnutou krajinou na Blízkom východe. Ochoreniu COVID-19 tam podľa oficiálnych záznamov podľahlo takmer 55-tisíc ľudí.

Injekcie dostali prví ľudia

Do prvej fázy klinického skúšania by sa malo zapojiť 56 dobrovoľníkov, ktorí dostanú dve dávky iránskej vakcíny, nazývanej Coviran, v priebehu dvoch týždňov. Výsledky by mali oznámiť zhruba mesiac po podaní druhej dávky.

Počas utorkového ceremoniálu, keď v teheránskom hoteli v prítomnosti ministra zdravotníctva štúdiu spustili, dostali injekcie traja ľudia. Úrady predpokladajú, že na trh by sa očkovacia látka mohla dostať koncom jari.