Omikron BA.2 už potvrdili v 57 krajinách. Je nebezpečnejší či infekčnejší?

Aktuálne sa celý svet borí s ďalšími vlnami pandémie, ktoré zapríčinil rýchlo šíriaci variant omikron. Iba v priebehu niekoľkých týždňov dokázal zo spoločnosti vytlačiť predchádzajúcu mutáciu delta a stal sa dominantným. Aktuálne predstavuje až polovicu celosvetových infekcií. Zraky vedcov sa však momentálne sústreďujú na nový podvariant omikronu, ktorý dostal označenie BA.2.

BA.2 je infekčnejší

Zo sekvenovaných vzoriek pozitívnych prípadov sa objavuje najmä na Filipínach, v Ázii a európskych krajinách ako je Dánsko, Švédsko či vo Veľkej Británii. Podľa vedcov, ktorí si zatiaľ netrúfajú robiť žiadne veľké závery sa zdá, že je ešte o niečo infekčnejší ako predchádzajúce varianty koronavírusu. Nič však nenasvedčuje tomu, že by mal byť aj nebezpečnejší a zdravotne rizikovejší.

Ako približuje BBC, vírusy bežne mutujú čím vznikajú nové varianty. Niekedy sa rozdelia, inokedy rozvetvia do rôznych podskupín. To isté sa stalo s omikronom, ktorý sa rozdelil do viacerých línii BA.1, BA.2, BA.3 a B.1.1.529. Ako uvádza Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) BA.2 už potvrdili v 57 krajinách sveta. Zároveň pripomína, že podvariant v niektorých z nich už dokonca dominuje, pričom nárast týchto prípadov bol veľmi prudký.

Nie je dôvod na paniku

Zatiaľ nie je jasné odkiaľ BA.2 pochádza, no po prvýkrát ho zachytili počas novembra na Filipínach. Miestne ministerstvo zdravotníctva pred pár dňami informovalo, že podvariant už prevládol vo vzorkách z konca januára.

Podľa dánskeho inštitútu Statens Serum Institut (SSI) sa počet infekcií BA.2 v januári zvýšil na približne polovicu hlásených prípadov COVID-19 v krajine. Podobný trend zažívajú aj v Indii, kde BA.2 rýchlo vytlačil deltu a postupne nahrádza aj variant omikronu BA.1.

Ako uvádza britský Úrad verejného zdravia Spojeného kráľovstva (UKHSA), v krajine identifikovali už viac ako tisíc potvrdených prípadov BA.2. Vedci ho pozorne analyzujú, verejnosť však upokojujú s tým, že nie je dôvod na paniku.

Vakcíny sú naďalej účinné

Rýchlejší prenos a infekčnosť BA.2 potvrdila aj dánska štúdia, do ktorej sa zapojilo 8 500 domácností a 18-tisíc jednotlivcov. Priniesla so sebou však aj znepokojivé informácie, že podvariant by mohol byť odolnejší voči vakcínam.

S týmto záverom však nesúhlasia britskí vedci. Tvrdia, že aktuálne nič nenasvedčuje tomu, že by používané očkovacie látky boli menej účinné v prípade potvrdených podvariantov. Naďalej teda platí, že vakcíny chránia pred ťažkým priebehom, hospitalizáciou či smrťou.

Ako povedal doktor Boris Pavlin z WHO, údaje z jednotlivých krajín tiež nenasvedčujú tomu, že by BA.2 výrazne ovplyvnil počty hospitalizovaných v nemocniciach.

Odborníci sa na základe vyzbieraných údajov domnievajú, že nárast BA.2 nijakým spôsobom neovplyvní trajektóriu pandémie v krajinách, kde sa stal omikron BA.1 dominantným. Imunitná odpoveď na nový podvariant by mala poskytnúť dostatočnú ochranu aj pred BA.2.