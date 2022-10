Jednoduché spôsoby, ako sa začať zdravšie stravovať

Bojíte sa zdravšie stravovať, lebo to môže pre vás znamenať radikálne zmeny? Niekedy stačia jednoduché tipy, ktoré dokážu zlepšiť vaše zdravie. O niektorých sme hovorili v tomto článku.

Nenakupujte bez zoznamu

Keď idete nakupovať potraviny, môžete použiť dve dôležité stratégie: Urobte si nákupný zoznam vopred a nechoďte do obchodu hladní.

To, že presne neviete, čo potrebujete, vytvárate priestor pre impulzívny nákup. To má na svedomí, že do nákupného košíka vložíte ešte viac potravín s nízkym obsahom živín.

Preto je najlepšou stratégiou plánovať dopredu a vopred si napísať, čo potrebujete. Ak to urobíte a budete sa podľa zoznamu aj riadiť, nielenže si kúpite zdravšie veci, ktoré budete mať doma, ale ušetríte tiež peniaze.

Zvýšte príjem proteínu

Proteín vďaka svojej schopnosti ovplyvňovať vaše hormóny hladu a sýtosti sa často považuje za makroživinu, ktorá vás zasýti najviac.

Navyše bielkoviny vám udržia svalovú hmotu a spôsobia, že jete počas dňa menej. Ak chcete schudnúť, snažte sa pridať zdroj bielkovín do každého jedla a občerstvenia. Pomôže vám to cítiť sa dlhšie sýti, obmedzí vašu chuť do jedla a zníži pravdepodobnosť prejedenia sa.

Dobrým zdrojom proteínov sú:

mliečne výrobky

orechy

arašidové maslo

vajcia

fazuľa a iné strukoviny

chudé mäso

Pite dostatok vody

Pitie veľkého množstva vody je dôležité pre vaše zdravie. Mnohé štúdie ukázali, že pitná voda môže podporiť chudnutie a dokonca môže zvýšiť počet spálených kalórií počas dňa.

Ak pijete vodu pred jedlom, môže to tiež znížiť vašu chuť do jedla. Dôležité však je, aby ste pili vodu a nie sladené nápoje, ktoré vaše priberanie len podporia.

Pravidelné pitie vody môže súvisieť aj s kvalitou stravy a môže znížiť príjem vody zo sladených nápojov.

Voľte varené zemiaky pred hranolkami

Zemiaky sú veľmi sýte a sú bežnou prílohou mnohých jedál. To znamená, že spôsob, akým sú pripravené, do značnej miery určuje ich vplyv na vaše zdravie.

Vyprážané hranolky obsahujú škodlivé zlúčeniny, ako sú aldehydy a trans-tuky, preto ak ich nahradíte pečenými alebo ešte lepšie varenými zemiakmi, urobíte niečo pre svoje zdravie.