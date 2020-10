Južná Kórea testuje zamestnancov nemocníc a opatrovateľských domovov

V Južnej Kórei sa v pondelok začalo testovanie desaťtisícok zamestnancov nemocníc, opatrovateľských domovov a domovov pre seniorov, ktorého cieľom je zabrániť šíreniu vírusu v týchto zariadeniach.

Testy podstúpi 130-tisíc zamestnancov v širšej metropolitnej oblasti okolo hlavného mesta. Úrady tiež otestujú 30-tisíc osôb, ktoré navštívili alebo využili spomínané zariadenia, vynechajú však hospitalizovaných pacientov, pretože tí absolvovali testy pri nástupe do nemocnice.

Testovanie by malo trvať do konca mesiaca a úrady by ho mohli rozšíriť aj do ďalších regiónov, ak to bude potrebné. Ochorenie COVID-19 môže mať vážnejší priebeh u starších ľudí a osôb so základným ochorením ako je napríklad vysoký krvný tlak, pripomína agentúra AP.

Južná Kórea potvrdila 25 275 prípadov nákazy novým koronavírusom, vrátane 444 súvisiacich úmrtí. Zo 76 nových prípadov, ktoré oznámilo Kórejské centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb, pochádza 15 z mesta Pusan na juhu krajiny. Tam sa viac ako 70 infikovaných spája so zdravotníckym zariadením pre starších pacientov.