Košická nemocnica vyzýva na darovanie krvi, potrebuje všetky krvné skupiny

Nemocnica Košice-Šaca pozýva záujemcov, bez ohľadu na krvnú skupinu, aby prišli na Transfuziologické oddelenie na Poliklinike VA U. S. Steel darovať najvzácnejšiu tekutinu. Situácia v nemocniciach je naozaj vážna, a preto záleží na každej kvapke krvi. Informovala o tom hovorkyňa skupiny AGEL SK Martina Pavliková.

„Darovať krv môžu záujemcovia na našom transfuziologickom oddelení každý pracovný deň okrem utorka, v čase od 6:30 do 11:00. Odber je možné realizovať 14 dní po prekonaní ochorenia COVID-19 a po negatívnom kontrolnom výsledku AG alebo PCR testu. Odber je možné realizovať najskôr 28 dní po kompletnom vyliečení pri bezpríznakovom priebehu ochorenia a nerealizovaní kontrolného AG alebo PCR testu. Po očkovaní vakcínou Astra Zeneca môže darca darovať krv 28 dní po prvej alebo 28 dní po druhej dávke. Po očkovaní vakcínami Pfizer a Moderna je možné darovať krv dva týždne po podaní prvej aj druhej dávky. Darca, ktorý pracuje v zahraničí alebo býva v zahraničí a denne prechádza cez slovenské hranice, je vyradený z darovania krvi a jej zložiek do odvolania,“ uviedla manažérka dennej zmeny Henrieta Horváthová.

Krv môžu darovať občania od 18 do 65 rokov. U mužov je možný odber maximálne 4-krát ročne, u žien je to 3-krát ročne. Pred samotným odberom musí darca dodržať určitú životosprávu, to znamená nehladovať, ale deň pred odberom jesť ľahkú, nemastnú stravu, piť dostatok tekutín, nepiť alkohol a nefajčiť. Ráno v deň v odberu sa odporúča jesť iba pečivo, čaj a ovocie. Darca má prísť na odber oddýchnutý.