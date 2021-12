Košický kraj apeluje na posilnenie siete ambulantnej starostlivosti, chýbajú desiatky lekárov a sú plné nemocnice

Košický samosprávny kraj (KSK) reaguje na pripravovanú novelu zákona o ústavnej zdravotnej starostlivosti. V rámci nej by mala vzniknúť optimálna sieť nemocníc, ktorá by podľa návrhu ministerstva zdravotníctva zohľadňovala reálnu potrebu lôžok v jednotlivých nemocniciach, pričom náročné výkony by mali byť centralizované.

V západných krajinách je opak

Predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka spolu s Banskobystrickým a Prešovským samosprávnym krajom apeluje na to, aby sa štát zaoberal aj ambulantným sektorom. Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.

„U ambulantných lekárov sa v súčasnosti realizuje len približne 30 percent zdravotných výkonov oproti tým v nemocniciach, kde to je na úrovni 70 percent. V západných krajinách s fungujúcejším zdravotníctvom je tento pomer dvoj- až trojnásobne opačný. To znamená, že 80 až 90 percent zdravotných výkonov sa urobí v ambulanciách a len 10 – 20 percent v nemocniciach. Požadujeme preto garanciu, že k reprofilizácii alebo rušeniu lôžok v nemocniciach nedôjde skôr, ako budú navýšené kapacity v ambulantnej sfére. Som rád, že tento návrh troch samosprávnych krajov, miest, obcí a lekárskej odbornej verejnosti našiel podporu u časti poslancov NR SR. Verím, že ich v konečnom dôsledku bude väčšina,“ povedal Trnka.

V kraji chýbajú desiatky lekárov

Podľa župana by mal štát riešiť práve posilnenie ambulantného sektora, lepšie vybavenie ambulancií, zmenu ich financovania a skvalitnenie primárnej zdravotnej starostlivosti. V Košickom kraji aktuálne chýba približne 40 všeobecných lekárov pre dospelých a 20 všeobecných lekárov pre deti a dorast.

Priemerný vek všeobecných lekárov pre dospelých je 56 rokov, pričom nad 51 rokov veku má takmer 70 percent z nich. Priemerný vek pediatrov sa pohybuje na úrovni 59 rokov, nad 51 rokov má až 82 percent z nich.

„Pandémia nám nastavila zrkadlo – ambulantný sektor nefunguje tak, ako by mal, čo sa odráža na preplnených nemocniciach. Lekári musia v súčasnosti hľadať každé jedno voľné lôžko. Reforma hovorí o zrušení, respektíve reprofilizácii 11-tisíc akútnych nemocničných lôžok, nehovorí však o tom, ako sa postarať o pacientov, ktorí dnes na týchto lôžkach ležia. Problém by mohlo vyriešiť posilnenie ambulantného sektora. Ministerstvu zdravotníctva podávame pomocnú ruku, sme pripravení pomôcť s návrhmi na riešenie. Ak návrh na posilnenie ambulantného sektora nepripraví ministerstvo zdravotníctva, vieme ho pripraviť z úrovne samosprávnych krajov,“ dodal Trnka.