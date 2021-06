Košický kraj už očkuje marginalizované komunity, prvé vakcíny putovali do najväčšej rómskej osady

Košický samosprávny kraj (KSK) začal v pondelok 28. júna s očkovaním ľudí z marginalizovaných komunít.

Ako prvým podali vakcínu obyvateľom rómskej osady v obci Kecerovce (okr. Košice – okolie). Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.

Záujem z rómskych osád

„V Košickom kraji sa aktuálna zaočkovanosť pohybuje na úrovni približne 30 percent. Je to stále nízke číslo na to, aby sme dosiahli kolektívnu imunitu a zvládli pandémiu. Župa eviduje záujem o očkovanie u obyvateľov z rómskych osád, pre ktorých je komplikované dopraviť sa do veľkokapacitného očkovacieho centra. Aj preto sme výjazdové očkovacie tímy Košického samosprávneho kraja presunuli k rómskym osadám a vakcínu podávame aj ľuďom z marginalizovaných komunít. S očkovaním sme začali v jednej z najväčších osád na Slovensku, v Kecerovciach, vakcínu sme tu podali približne 300 obyvateľom,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Počas aktuálneho týždňa navštívi krajská výjazdová očkovacia jednotka aj osady v obciach Medzev a Bystrany, celkovo by mala byť vakcína podaná približne 600 obyvateľom.

Rezervné dávky vakcín

„Vakcínu budeme vedieť podať aj tým, ktorí sa na očkovanie nestihli zaregistrovať u svojho starostu. Pri každom očkovaní v teréne máme pripravené aj rezervné dávky vakcín,“ dodal Trnka.

Prostredníctvom výjazdovej očkovacej služby očkuje župa ľudí nad 16 rokov veku, očkuje sa vakcínou od spoločnosti Pfizer/BioNTech.

Návšteva viac ako 70 obcí

Výjazdová očkovacia služba Košického samosprávneho kraja navštívi počas tohto týždňa až 77 obcí. Vakcína by mala byť podaná viac ako 4-tisíc záujemcom. V prevádzke budú aj krajské veľkokapacitné očkovacie centrá.

V pondelok 28. júna je otvorené očkovacie centrum v Košiciach, počas víkendu bude župa očkovať ruskou vakcínou Sputnik V, a to vo vakcinačnom centre v Michalovciach. V Spišskej Novej Vsi budú počas víkendu očkovať vakcínou od Moderny.

Možné otvorenie aj počas víkendu

V prípade, ak bude na očkovanie prihlásený dostatočný počet záujemcov, očkovacie centrum bude v krajskom meste otvorené aj počas víkendu.

V tomto vakcinačnom centre očkuje župa aj deti od 12 rokov veku. V nedeľu 27. júna, keď bolo pilotné očkovanie tínedžerov, zaočkoval kraj 1 323 detí.