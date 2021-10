Krčméry predpovedá, ako bude vyzerať tretia vlna. Opísať situáciu na Vianoce si však netrúfa (video)

To, či bude epidemická situácia na Vianoce stabilizovaná, sa ešte nedá povedať. Povedal to po stretnutí Ústredného krízového štábu infektológ Vladimír Krčméry. Vysvetlil, že každá vlna trvá od troch do piatich mesiacov a doteraz každá na Slovensku trvala odlišne dlho.

Krčméry predpokladá, že krivka tretej vlny bude vyzerať ako takzvaná stolová hora. Znamená to, že na začiatku sa zaznamená prudký nárast prípadov a potom zastabilizovanie niekde na dvoch tretinách maxima minulej vlny, následne začne klesať.