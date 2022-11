Lengvarského dni sú zrejme zrátané. Kto ho môže nahradiť a vráti sa do ministerského kresla Krajčí?

Marek Krajčí (OĽaNO) sa môže vrátiť do ministerského kresla, uvádza portál pluska.sk. Pripustil to aj on sám v relácii Na telo. Na otázku moderátora, či nahradí ministra Vladimíra Lengvarského (nominant OĽaNO) na ministerskej stoličke, totiž odpovedal, že „nič nie je vylúčené“.

Zdá sa teda, že dni Lengvarského sú podľa portálu zrátané. Rokovanie, na ktorom sa diskutovalo o jeho výmene za účasti ministra financií Igora Matoviča, predsedu vlády Eduarda Hegera a šéfa Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Petra Visolajského, potvrdil aj Igor Matovič.

Katastrofa pre pacientov

Myšlienka o návrate Krajčího do funkcie ministra sa podľa spomínaného portálu medzi všetkými politikmi nestretla s pochopením.

Dnes už bývalá predsedníčka parlamentného zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková zo strany SaS prezradila, že o stretnutí, na ktorom sa mala riešiť Lengvarského výmena, nepočula. „Ale nečudovala by som sa. Tak by iba potvrdili, že nemajú absolútne žiadnu sebareflexiu,“ krútila hlavou. Podľa jej slov sa najmä minister financií snaží naštrbiť Lengvarského kredit vyšpičkovaním situácie, ktorá sa skončí katastrofou pre pacientov.

„Potom predpokladám Lengvarského odvolanie. Platy zdravotníkov pritom stoja rok na stole u ministra financií. Do odchodu lekárov zostáva šestnásť dní a premiér s ministrom financií vyhlasujú, že nemajú čas na stretnutie s lekármi,“ hnevala sa Bittó Cigániková.

Očista zdravotníctva

Na spomínanom stretnutí dostal ponuku stať sa ministrom zdravotníctva podľa portálu aj šéf odborárov Peter Visolajský.

„Mal to byť znak toho, že to s očistou zdravotníctva od záujmov finančných skupín myslíme naozaj vážne a nič neskrývame. Ponúkli sme mu absolútnu podporu pri realizácii svojich predstáv pre lepšie zdravotníctvo, bohužiaľ, ponuku opakovane odmietol,“ informoval tlačový odbor ministerstva financií.

Samotný Visolajský však takéto stretnutie rázne poprel. „Neviem o ňom a ani som ho nezažil,“ povedal. Skutočnosť, že premiér by s ministrom financií a odborárom riešil meno ministra, považuje za absurdnú.

Nebolo by dobré v stave, v akom je zdravotníctvo, prepriahať. Myslí si to prezident Asociácie nemocníc Slovenska Marián Petko. „Marek Krajčí je známy tým, že nemá rád súkromné nemocnice. Márne sme sa mu snažili vysvetliť, že nemocnice vlastnia aj samosprávne kraje,“ prizvukoval.

Politológ Jozef Lenč zdôraznil, že Krajčí už fatálne zlyhal počas pandémie koronavírusu. Skutočnosť, že sa podľa jeho slov v rovnakom čase zo „záhrobia“ vynára exminister Krajčí, naznačuje, že sa chystá veľká výmena. „Uvidíme, či to tentoraz Marek dá,“ dodal Lenč.