Lengvarský odsúdil vyjadrenia predstaviteľa LOZ o zamestnancoch ministerstva, ponižovanie a útoky nepomáhajú diskusii

Verejné útoky, znevažovanie až ponižovanie zamestnancov ministerstva jedným z predstaviteľov odborov nenapomáhajú konštruktívnej diskusii. Minister zdravotníctva a jeho rezort na sociálnej sieti odsúdili osobné vyjadrenia hlavného predstaviteľa Lekárskeho odborového združenia (LOZ), ktorý kritizoval zamestnancov rezortu za ich postoj k reforme vzdelávania mladých lekárov.

Ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že rešpektuje LOZ ako svojho partnera pri zlepšovaní slovenského zdravotníctva, verejné útoky však diskusii nenapomáhajú. „Ministerstvo nehodlá skĺznuť do roviny osobných sympatií či nesympatií filtrovaných krajne nevhodným spôsobom. Preto by sme chceli požiadať aj našich partnerov o rovnaký prístup. Na konci dňa len zneisťujeme odbornú i širokú verejnosť, ktorá od nás čaká riešenia. A práve záujem lekárov, sestier a pacientov by mal byť v centre všetkých našich aktivít,“ povedal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.