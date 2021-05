Liečba onkologických pacientov musí pokračovať, Lengvarský ďakuje za pomoc aj pacientskym organizáciám (video)

Je čas, aby sa onkologickí pacienti vrátili do ambulancií. Na brífingu v rámci konferencie Onkológia na Slovensku – realita vs. očakávania 2021 to uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Je podľa neho potrebné, aby pokračovali skríningy aj liečba onkologických pacientov.

Výkony totiž počas pandémie poklesli, a to pre strach pacientov a tiež z dôvodu obmedzenia kapacít. Starostlivosť aj o týchto pacientov sa teraz podľa ministra musí naplno rozbehnúť.

Pacientske organizácie často suplujú štát

„Verím, že po zvládnutí pandémie sa ministerstvo zdravotníctva bude plne venovať projektom, ktoré boli prerušené,“ povedal Lengvarský.

Zároveň ocenil prístup pacientskych organizácií, ktoré podľa neho vytrvalo hľadajú a navrhujú riešenia a v mnohých veciach tak suplujú štát. Spolupráca s nimi by podľa ministra mala v krátkej dobe priniesť výsledky v podobe zachránených životov.

Prevencia ako najlacnejší spôsob liečby

Ako uviedla prezidentka pacientskej aliancie Nie rakovine Jana Pifflová Španková, pacientske organizácie apelujú najmä na oblasť prevencie. Je podľa nich potrebné pokračovať v preventívnych skríningových programoch.

Okrem iného požiadali ministra o opätovné spustenie a inováciu skríningu karcinómu krčka maternice, hrubého čreva a konečníka. Žiadajú aj o dobudovanie sieti preverených pracovísk na skríning karcinómu prsníka.

„Pandémia bola a je ľudská katastrofa, ale na rakovinu zomierali tisíce Slovákov pred pandémiou, počas pandémie a budú, žiaľ, aj po pandémii. Do akej miery, to záleží od toho, ako sa k zúfalej situácii v onkológii na Slovensku postaví štát,“ doplnil spoluzakladateľ Nie rakovine Patrik Herman. So zástupcami aliancie sa zhodol aj minister. „Prevencia je najlacnejší spôsob liečby,“ uzavrel Lengvarský.