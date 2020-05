Liek proti malárii na koronavírus nezaberá, odborníci nenašli žiadny pozitívny vplyv

Nová štúdia neobjavila žiadne dôkazy o tom, že by hydroxychlorochín, ktorý sa používa pri liečbe malárie, predstavoval prínos v liečbe nového koronavírusu. Neznižuje riziko úmrtia ani prípadnú potrebu pľúcneho ventilátora. Do výskumu Columbia University v americkom New Yorku sa zapojilo takmer 1400 pacientov. Výsledky publikovali vo štvrtok v New England Journal of Medicine.

Autori tvrdia, že štúdia poskytuje cenné informácie na rozhodnutie, ktoré už museli spraviť státisíce pacientov s COVID-19 bez toho, aby jasne vedeli o rizikách a prínosoch liečby. „Je znepokojujúce, že aj niekoľko mesiacov od vypuknutia pandémie zatiaľ nemáme jasné výsledky testov lieku,“ napísali odborníci. Nová štúdia naznačuje, že „tento spôsob liečby nie je všeliekom„.

Lekári pozorovali, ako sa darilo 565 pacientom, ktorí nedostali liek a 811 iným, ktorým ho podali s antibiotikom azitromycín alebo bez neho. Celkovo 180 pacientov museli pripojiť na dýchacie prístroje a 232 zomrelo. Odborníci pritom nenašli žiadny pozitívny vplyv hydroxychlorochínu.

Za štúdiou stojí americký Národný zdravotnícky inštitút (NIH), ktorý v apríli odštartoval dva vlastné testy porovnania hydroxychlorochínu s placebom. Jedna štúdia sa zamerala na pacientov v COVID-19 a druhá na to, či liek môže pôsobiť ako prevencia pred infekciou pre zdravotníkov vystavených vírusu.