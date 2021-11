Liptovský Mikuláš sa priblížil k žolíkovi, ľudia dostávajú za očkovanie skipasy aj vstupy do akvaparkov

Okres Liptovský Mikuláš je po víkende opäť bližšie k preradeniu z čiernej do bordovej fázy v COVID automate. V dvoch obchodných centrách zaočkovali počas víkendu 874 ľudí, z toho 254 ľudí z vekovej kategórie nad 50 rokov.

Pomáha aj OOCR

Informovala o tom Katarína Šarafínová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Region Liptov, ktorá kampaň na zvýšenie zaočkovanosti zastrešuje.

Očkovacia kampaň pokračuje tento týždeň v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom a jej mobilnou vakcinačnou jednotkou VakciZuzka.

Ľudia z dedín sa dostávajú k očkovaniu ťažšie

„Veľmi nám záleží na obciach, kde je nízka zaočkovanosť aj preto, že majú komplikovanejšie dostať sa k vakcíne ako ľudia z miest. Dúfame, že využijú možnosť očkovať sa bez potreby registrácie priamo vo svojich obciach už od utorka. Očkovať budeme postupne v obciach Važec, Východná, Hybe a neobídeme ani Liptovský Hrádok či mestskú časť Hlboké v Liptovskom Mikuláši,“ uviedla riaditeľka liptovskej OOCR Darina Bartková.

Pripomenula, že všetci obyvatelia okresu Liptovský Mikuláš vo veku nad 50 rokov, ktorí sa nechajú do konca novembra zaočkovať proti ochoreniu COVID-19, získajú ako formu poďakovania denný skipas do strediska Jasná alebo bezplatnú vstupenku do jedného z dvoch liptovských akvaparkov.