Lučenecká nemocnica už dostala ochranné pomôcky, opäť prijíma pacientov s podozrením na koronavírus

Vo všeobecnej nemocnici s poliklinikou Lučenec n. o. mali niekoľko dní akútny nedostatok ochranných prostriedkov a o pacientov s podozrením na COVID-19 sa musela postarať Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici.

Lučenecká nemocnica je pritom spádovou nemocnicou pre juh stredného Slovenska, od Veľkého Krtíša, až po Revúcu. Ako jediná má v tejto oblasti aj infekčné oddelenie, ktoré môže prijímať pacientov s podozrením na nákazu koronavírusom.

Ako pre agentúru SITA uviedol riaditeľ lučeneckej nemocnice Július Hőffer, dnes už fungujú v normálnom režime.

Nemocnica už dostala ochranné prostriedky

„Zásobu respirátorov a ochranných prostriedkov sme minuli po 15 pacientoch, ktorých sme ošetrili. Opakovane sme to hlásili všetkým inštitúciám, ale prostriedky neboli k dispozícii,“ objasnil situáciu uplynulých dní riaditeľ s tým, že v tom období nemohli ohroziť zamestnancov nemocnice.

V pondelok 16. marca už dostali ochranné prostriedky zo Štátnych hmotných rezerv a od utorka pracujú podľa riaditeľa bez problémov.

„Vzorky pacientov hospitalizovaných u nás odoberáme my a posielame ich už nie do Bratislavy ale do Banskej Bystrice na pracovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva,“ povedal Hőffer a doplnil, že podozrenie na COVID-19 sa u nich zatiaľ nepotvrdilo, ale stav sa stále mení a aj aktuálne čakajú na výsledok testu jedného hospitalizovaného pacienta.

Problém má nemocnica vo Veľkom Krtíši

Iná situácia je v nemocnici vo Veľkom Krtíši, ktorá je spádovým zariadením pre okres Veľký Krtíš s približne 44-tisíc obyvateľmi a nemá infekčné oddelenie.

„Pripravili sme priestor pre korona oddelenie, minimalizovali sme všetky výkony, aby čo najmenej pacientov bolo hospitalizovaných a vôbec prichádzalo do nemocnice,“ uviedol riaditeľ Všeobecnej nemocnice s poliklinikou, n. o. vo Veľkom Krtíši Pavel Bartošík s tým, že pacientov sa snažia filtrovať.

„Pacienta s podozrením na COVID-19 musíme oddeliť do separátnej miestnosti a odosielame na infekčné oddelenie do Lučenca, pričom v čase, keď nemohli prijímať pacientov, sme ich smerovali do Banskej Bystrice,“ objasnil postup riaditeľ veľkokrtíšskej nemocnice a dodal, že veľký problém majú práve s filtrovaním pacientov pri vstupe, lebo často klamú s anamnézou.