Ministerstvo zdravotníctva chce spresniť právnu úpravu dočasnej PN-ky, zmeniť sa majú tri veci

Ministerstvo zdravotníctva SR plánuje spresniť právnu úpravu týkajúcu sa dočasnej pracovnej neschopnosti (PN). Zmeny sa majú týkať spätného uznania osoby za dočasne práceneschopnú, ukončenia dočasnej PN a vystavenia potvrdenia o dočasnej PN vytvorením elektronického záznamu.

Vyplýva to z predbežnej informácie k príprave návrhu novely zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorú ministerstvo zdravotníctva predložilo do pripomienkového konania. Samotný návrh novely zákona by mal dať rezort na pripomienkovanie vo februári.

Aplikácia inštitútu dočasnej PN podľa rezortu zdravotníctva v súčasnosti vykazuje implementačné nedostatky.

„Dôkazom sú poznatky získané prostredníctvom komunikácie s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a so Sociálnou poisťovňou,“ uviedol rezort. Platná a účinná právna úprava totiž nezohľadňuje osobitosti uznávania osoby za dočasne PN.

„Preto je potrebné pristúpiť k prijatiu vládneho návrhu zákona, ktorým bude zabezpečené plynulé uplatňovanie dočasnej pracovnej neschopnosti poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti,“ dodalo ministerstvo.