V očkovacích centrách bude možné očkovanie bez registrácie. Do veľkokapacitných centier bude voľný prístup, ľudia tak budú môcť prísť a nechať sa zaočkovať v ktoromkoľvek z nich.

„Pokiaľ aj to bude málo, budeme hovoriť o ďalších možnostiach, to sú stanice, obchodné domy, nákupné strediská a podobne,“ povedal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský na brífingu po stretnutí so zástupcami samosprávnych krajov.