Národný portál zdravia upozorňuje na odstávku elektronickej zdravotnej knižky, nebude fungovať niekoľko hodín

Národný portál zdravia (NPZ) upozorňuje na dočasnú nedostupnosť elektronickej zdravotnej knižky. Občania sa nebudú môcť prihlásiť do elektronickej zdravotnej knižky vzhľadom na plánovanú odstávku Ústredného portálu verejnej správy od stredy 13. júla od 22. hodiny. Odstávka potrvá do štvrtka 14. júla 4. hodiny rannej. Informáciu zverejnil NPZ na svojej internetovej stránke.

Do svojej elektronickej zdravotnej knižky (EZK) sa občan dostane prostredníctvom Národného portálu zdravia. Na to, aby mal prístup do EZK, musí mať občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID) a aktivovaným elektronickým podpisom.

K údajom v EZK pacienta sa môže dostať všeobecný lekár a špecialista pri poskytovaní lekárskej starostlivosti v zákonom vymedzenom rozsahu. Všeobecný lekár má podľa informácií na portáli ezdravotnictvo.sk prístup k celej zdravotnej dokumentácii pacienta, okrem záznamov, ktoré o pacientovi vyhotovil psychiater alebo klinický psychológ.

Špecialista má prístup len k tým zdravotným záznamom pacienta, ktoré súvisia s konkrétnym výmenným lístkom alebo so súhlasom pacienta aj k celej zdravotnej dokumentácii. Súhlas dáva pacient iba pre prístup k čítaniu jeho kompletných zdravotných záznamov, nikdy nie na ich zápis. Vytváranie zdravotnej dokumentácie je súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti.