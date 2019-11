Negramotným ľuďom hrozí vyššie riziko demencie, zistili vedci

Schopnosť čítať a písať môže zohrať úlohu pri tom, či človek v staršom veku dostane demenciu. Naznačuje to štúdia vedcov z Kolumbijskej univerzity.

Pri skúmaní seniorov zistili, že negramotní účastníci ich výskumu mali takmer trojnásobne vyššiu pravdepodobnosť výskytu demencie ako tí, ktorí boli gramotní.

Výsledky štúdie vyšli v odbornom časopise Neurology.

Nižší rozsah kognitívnych funkcií

Výskumníci študovali 983 dospelých osôb starších ako 65 rokov žijúcich v newyorskej štvrti Washington Heights, ktorí absolvovali štyri alebo menej rokov školskej dochádzky. Navštevovali ich u nich doma a testovali pri tom ich pamäťové, jazykové a vizuálne alebo priestorové schopnosti. Počas týchto návštev na základe štandardných kritérií následne vykonali diagnózy demencie.

Negramotní účastníci štúdie dopadli v testoch horšie. U účastníkov štúdie, ktorí sa nikdy nenaučili písať alebo čítať, bola pravdepodobnosť demencie takmer trikrát vyššia ako u gramotných.

Spomedzi osôb, ktoré na začiatku štúdie nemali demenciu, mali negramotní seniori zase dvojnásobne vyššiu pravdepodobnosť, že sa u nich vyskytne.

Jedným z dôvodov demencie je podľa autorov štúdie to, že ľudia, ktorí sa nenaučili čítať a písať, majú „nižší rozsah kognitívnych funkcií“ ako gramotní.

Kurzy gramotnosti by mohli pomôcť

Ako pre televíziu CNN uviedla jedna z autoriek štúdie, profesorka neuropsychológie Jennifer Manly, s kolegami skúmali skupinu ľudí starších ako 65 rokov z rôznych zázemí od roku 1992. Za ostatné tri desaťročia podľa nej študovali počas starnutia 6 500 Newyorčanov.

Hlavným cieľom ich dlhodobej štúdie bolo určiť, ako gramotnosť môže súvisieť s niekoho schopnosťou udržať si zdravý mozog aj po 65-ke.

Mnoho negramotných účastníkov štúdie podľa Manly pochádzalo z Dominikánskej republiky a zrejme museli skončiť so školou, aby začali pracovať.

Hoci výsledky jej tímu musí potvrdiť ďalší výskum, pre tých, ktorí museli predčasne ukončiť školskú dochádzku, by mohli pomôcť pri vytvorení argumentov pre to, aby sa mohli zapísať do kurzov gramotnosti pre dospelých a pomohli si tak udržať ochranu pred demenciou.