Nemáte zdravotné poistenie a chcete podstúpiť bezplatné testovanie na COVID-19? Bez tohto papiera si zaň musíte zaplatiť

Odporúčanie od lekára na bezplatné testovanie COVID-19 je potrebné aj pre osoby do 60 rokov veku, ktoré nie sú zdravotne poistené.

Uhrádzanie testovania

Ak nepoistenú osobu na testovacom mieste otestujú bez odporúčania lekára, tento výkon nebude môcť byť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti preplatený. Rezort zdravotníctva o tom informoval na svojej webovej stránke.

Od 4. mája tohto roku je v platnosti usmernenie, na základe ktorého sa poistencovi do 60 rokov veku testovanie prepláca z verejného zdravotného poistenia len vtedy, ak ho na základe klinických príznakov odporučí lekár. To platí aj pre nepoistené osoby.

Refundácia nákladov

V období do 4. mája, kedy nebolo vyžadované odporúčanie lekára, výkon testovania preplácalo nepoisteným osobám ministerstvo zdravotníctva prostredníctvom Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

„Výkony testovania osôb bez verejného zdravotného poistenia, vykonané do účinnosti usmernenia, do 4. mája 2022, prosím, predložte na úhradu na Všeobecnú zdravotnú poisťovňu tak, aby následná refundácia zo strany Ministerstva zdravotníctva SR prebehla najneskôr do 31. augusta 2022,“ upozorňuje rezort poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.