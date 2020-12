Nemci zrejme predĺžia sprísnený lockdown, prekročili morbídnu hranicu tisíc mŕtvych za deň

Nemecké úrady zaznamenali viac ako tisíc úmrtí na ochorenie COVID-19 za jediný deň. Stalo sa tak prvý raz od začiatku pandémie.

Inštitút Roberta Kocha, ktorý je národným centrom pre kontrolu a prevenciu chorôb, v stredu informoval, že za uplynulých 24 hodín v krajine pribudlo 1 129 úmrtí, čím prekonali doterajší rekord z minulého týždňa – 962.

Celkový doterajší počet obetí v Nemecku tak dosiahol 32 107. Pribudlo aj 22 459 potvrdených prípadov, čím ich celkový doterajší počet v krajine prekročil 1,69 milióna.

Lockdown zrejme predĺžia

Nemecko registrovalo počas prvej vlny pandémie relatívne málo úmrtí v porovnaní s inými európskymi krajinami. V ostatných týždňoch však obete každý deň pribúdajú po stovkách.

Vyššie počty úmrtí majú v Európe naďalej Taliansko, Veľká Británia, Francúzsko a Španielsko.

Sprísnený lockdown, ktorý v krajine platí od 16. decembra, a mal by trvať do 10. januára, podľa agentúry AP s veľkou pravdepodobnosťou predĺžia. Kancelárka Angela Merkelová by mala budúci týždeň situáciu prehodnotiť spolu s krajinskými premiérmi.