Nemocnica Bory je dokončená na viac ako 70 percent, mohla by sa otvoriť už budúci rok

Nemocnica Bory v Bratislave je dokončená na viac ako 70 percent, otvoriť ju plánujú v marci 2023. V tlačovej správe o tom informovala komunikačná špecialistka siete nemocníc Svet zdravia a polikliník ProCare Jana Fedáková.

„Aktuálne sú v nemocnici už obsadené všetky pozície klinických lídrov a takmer všetky pozície primárov. Rovnako tak sú obsadené pozície manažérov ošetrovateľstva a väčšina pozícií vedúcich sestier,“ uviedla s tým, že aktuálne prebieha výber na posty manažérov klastrov.

„Nábor sestier sa začne v krátkom čase a bude trvať až do otvorenia nemocnice, keďže jednotlivé pracoviská sa budú otvárať postupne,“ dodala.

Prácu získajú stovky lekárov a sestier

„V Nemocnici Bory plánujeme zamestnať celkovo 1 400 ľudí, z toho bude 320 lekárov, 440 zdravotných sestier, 470 ostatných zdravotníckych pracovníkov a 170 administratívnych a prevádzkových zamestnancov,“ skonštatoval medicínsky riaditeľ nemocnice Róbert Hill. Na pozíciu šéfa klinického úseku pre anestéziológiu a intenzívnu medicínu nastupuje český profesor Vladinír Černý.

Ďalším klinickým lídrom bude Ivan Vulev, ktorý dnes v Bratislave vedie Centrum intervenčnej rádiológie a endovaskulárnej liečby. Budúcim primárom traumatológie sa stane Roman Hunák, riaditeľkou ošetrovateľstva sa stáva Alena Kendrick a bývalá prezidentka Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek Andrea Bučuričová bude ako manažérka viesť ošetrovateľstvo na pracoviskách intenzívnej medicíny.

Viac ako 30 medicínskych špecializácií

Momentálne prebiehajú výbery na pozície na všetkých úsekoch nemocnice, prioritne sa však zameriavajú na tie pracoviská, ktoré sa otvárajú ako prvé, teda napríklad rádioterapia, fyzioterapia či ambulancie. Nemocnica bude mať viac ako 30 medicínskych špecializácií, šesť komplexných multidisciplinárnych programov a 400 lôžok.

Plánujú v nej uskutočniť 35-tisíc hospitalizácií ročne a 350-tisíc ambulantných vyšetrení. V júni tohto roka je naplánovaný začiatok inštalácie medicínskej techniky, v júli by mal nastúpiť prvý nemedicínsky personál a v októbri by sa mala skončiť kolaudácia. Vo februári budúceho roka by mal do práce nastupovať prvý medicínsky personál a nemocnica tiež spustí registráciu pacientov.

Prvé sa otvoria ambulancie a rádiodiagnostická časť

Nemocnicu Bory budú spúšťať do prevádzky počas deviatich mesiacov v etapách – od menej náročných činností až po tie komplexnejšie. Ako prvé budú otvorené ambulancie a rádiodiagnostická časť, po nich bude nasledovať jednodňová chirurgia.

„S rozbehom rádiodiagnostiky nemocnica zároveň otvorí aj pracovisko radiačnej onkológie, ktoré bude mať k dispozícii unikátny prístroj CyberKnife (kybernetický nôž),“ uviedla Fedáková.

Súčasne so spúšťaním prvých pracovísk sa v nemocnici budú pripravovať i na otvorenie lôžkovej časti, spoločne s oddelením anestéziológie a intenzívnej medicíny. Otvorenie gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia je naplánované na leto 2023 a spustenie urgentu na jeseň budúceho roku. Dovtedy pôjde nemocnica v režime prevažne plánovaných výkonov.