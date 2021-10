Nemocnica v Michalovciach zakázala návštevy, do budovy môžete vstúpiť len s respirátorom

V súvislosti s aktuálnou epidemickou situáciou bude od pondelka 4. októbra v nemocnici v Michalovciach platiť zákaz návštev. Návštevy budú povolené len pre pacientov v terminálnom štádiu ochorenia, a to súčasne najviac dvoma príbuznými. Zákaz sa tiež nevzťahuje na návštevy kňazov na podávanie sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim. Informovala o tom Bianka Krejčíová zo Sveta zdravia.

Vzhľadom na to, že sa okres Michalovce od pondelka nachádza v červenej farbe, vstup do nemocnice bude povolený len s respirátorom. Pri prepustení pacienta z nemocnice je povolený sprievod jednej osoby. Rovnako je pre pacienta povolený sprievod jednej osoby pri vstupe do nemocnice, alebo ambulancie. Pre sprevádzajúcu osobu pri pôrode je potrebný Ag test nie starší ako 24 hodín alebo PCR test s platnosťou 72 hodín.

Tašky pre pacientov nemocnica preberá od 13:00. Potraviny a tekutiny musia byť v primeranom množstve a v uzavretom obale. Z bezpečnostných dôvodov preberanie hotovosti nie je možné.