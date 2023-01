Nepretržitú zdravotnú starostlivosť pre Záhorie bude do otvorenia Nemocnice Bory zabezpečovať nemocnica v Malackách

Ministerstvo zdravotníctva SR plánuje do otvorenia Nemocnice Bory zabezpečiť pre oblasť Záhoria nepretržitú dostupnosť ústavnej zdravotnej starostlivosti v nemocnici v Malackách.

Zaradenie tejto nemocnice do pevnej siete poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú pohotovostnú službu na urgentnom príjme 1. typu, sa má predĺžiť do 31. decembra tohto roka.

Urgent v Malackách mal od februára „končiť“

Rezort chce zároveň zaradiť Fakultnú nemocnicu v Trnave do siete poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú pohotovostnú službu na urgentnom príjme 2. typu. Vyplýva to z predbežnej informácie k príprave návrhu novely nariadenia vlády o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorú ministerstvo zdravotníctva predložilo do pripomienkového konania.

Urgentný príjem 1. typu v nemocnici v Malackách bol zaradený do pevnej siete poskytovateľov 1. februára 2021 s časovým obmedzením do 1. februára 2023. V tomto čase už mala fungovať Nemocnica Bory, ktorá mala poskytovat urgentnú ústavnú starostlivosť aj pre oblasť Záhoria.

Ohrozená dostupnosť zdravotnej starostlivosti

Keďže pre pandémiu COVID-19 sa výstavba nemocnice spomalila, k februáru 2023 nebude ešte fungovať urgentný príjem v Nemocnici Bory. „Keďže by v tom čase už nemal fungovať urgentný príjem v Malackách, bude významne ohrozená dostupnosť nepretržitej ústavnej zdravotnej starostlivosti v regióne Záhoria,“ upozornilo ministerstvo zdravotníctva.

Vo Fakultnej nemocnici v Trnave je v súčasnosti prevádzkovaný urgentný príjem 1. typu. Urgentný príjem 2. typu, vrátane jeho rekonštrukcie a výstavby, rezort zdravotníctva v nemocnici predbežne schválil v októbri minulého roka.

„Jeho zriadenie tak umožní skvalitnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v Trnavskom kraji,“ dodalo ministerstvo.