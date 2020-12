Novú mutáciu koronavírusu hlásia už aj z Indie, cestujúci si ju priviezli z Veľkej Británie

India potvrdila nákazu novým, infekčnejším variantom koronavírusu u šiestich ľudí, ktorí sa v uplynulých týždňoch vrátili z Veľkej Británie.

Tamojšie ministerstvo zdravotníctva v utorok informovalo, že všetkých šiestich umiestnili do izolácie a dohľadali ich spolucestujúcich. Do karantény dali aj blízke kontakty nakazených.

India už skôr prerušila letecké spojenie so Spojeným kráľovstvom, pričom zákaz letov v oboch smeroch by mal platiť do konca roka.

V krajine v utorok potvrdili ďalších 16 432 prípadov nákazy koronavírusom, čím sa celkový doterajší počet potvrdených infekcií vyšplhal na 10,22 milióna. India registruje aj 148 153 úmrtí na ochorenie COVID-19. S očkovacou kampaňou by sa malo v krajine začať budúci mesiac.