Občiansky preukaz by nemal byť jedinou podmienkou na prístup k e-záznamu pacienta ešte rok, upozorňuje rezort vnútra

Občiansky preukaz by nemal byť jediným dokladom, na základe ktorého sa zdravotnícky pracovník dostane k elektronickému záznamu pacienta po 31. decembri 2022.

Elektronické záznamy pacientov

Je potrebné predĺžiť termín o rok, v rámci ktorého zdravotníkom bude umožnené pristupovať k potrebným elektronickým záznamom ešte aj prostredníctvom rodného čísla alebo bezvýznamného identifikačného čísla.

V zásadnej pripomienke k návrhu novely zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme to uviedlo rezort vnútra.

Ministerstvo vnútra SR zdôvodňuje, že najmä z kapacitných dôvodov Národného personalizačného centra nestihne do konca tohto roka doručiť občianske preukazy bez podoby tváre všetkým dotknutým občanom.

Odklad platnosti o rok

„V aplikačnej praxi by to znamenalo, že všetky osoby, ktorým by do 31. decembra 2022 neboli doručené občianske preukazy bez podoby tváre, čiže osoby mladšie ako 15 rokov a osoby staršie ako 65 rokov, by po 31. decembri 2022 nemohli u ošetrujúceho lekára predložiť občiansky preukaz alebo občiansky preukaz bez podoby tváre a príslušný zdravotnícky pracovník by sa nedostal k zdravotným záznamom takejto osoby,“ vysvetľuje rezort.

Preto žiada predĺžiť termín do 31. decembra 2023, do ktorého bude umožnené príslušným zdravotníckym pracovníkom pristupovať k potrebným elektronickým záznamom ešte aj prostredníctvom zadania rodného čísla osoby alebo bezvýznamného identifikačného čísla do informačného systému.