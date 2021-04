Ochota Slovákov očkovať sa proti COVID-19 prudko vzrástla a sú najviac prístupní Sputniku, vyplýva z prieskumu

Na Slovensku by sa proti ochoreniu COVID-19 dalo očkovať 61 percent ľudí. Vyplýva to z výskumu GLOBSEC Vaccination Trends, ktorý sa v marci 2021 uskutočnil v desiatich krajinách na vzorke približne 10-tisíc respondentov.

V každej krajine sa na prieskume zúčastnilo minimálne tisíc ľudí. Na dnešnej tlačovej konferencii to uviedla Dominika Hajdu zo slovenskej pobočky neziskovej organizácie Globsec.

Ochota rastie s vekom a vzdelaním

Celkovo 10 percent Slovákov priblížilo, že už je zaočkovaných, ďalších 24 percent sa nechce alebo skôr nechce očkovať. Z výsledkov prieskumu tiež vyplýva, že ochota očkovať sa rastie medzi ľuďmi s vekom aj dosiahnutým vzdelaním.

Prieskum sa uskutočnil na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku, Poľsku, Rakúsku, Estónsku, Lotyšsku, Litve, Rumunsku a Bulharsku. Spomedzi desiatich krajín prejavilo záujem očkovať sa v priemere 45 percent ľudí so základným vzdelaním, medzi ľuďmi s vysokoškolským vzdelaním by sa očkovalo približne 60 percent opýtaných.

Najmenší záujem o očkovanie (52 percent) majú na Slovensku ľudia vo veku 18 až 24 rokov, najväčší (76 percent) obyvatelia starší ako 65 rokov.

Ochota očkovať sa vzrástla o 94 percent

Kým v októbri 2020 vyjadrilo ochotu dať sa zaočkovať 36 percent opýtaných Slovákov, podiel zaočkovaných a ochotných sa dať očkovať dosiahol v marci tohto roku 70 percent.

Oproti predošlému prieskumu tak vzrástla ochota dať sa zaočkovať medzi Slovákmi o 94 percent.

Spomedzi vakcín proti ochoreniu COVID-19 by si zo všetkých opýtaných volilo 23 percent ľudí západoeurópsku alebo americkú vakcínu, ako sú Pfizer či Moderna.

Ďalších 19 percent Slovákov by si vybralo akúkoľvek vakcínu, pokiaľ je schválená Európskou liekovou agentúrou (EMA), 15 percent by sa nechalo očkovať ruskou vakcínou Sputnik V.

Najviac sa chcú očkovať Sputnikom Slováci

Zo všetkých desiatich krajín, ktoré sa na prieskume zúčastnili, je ochota očkovať sa ruskou vakcínou najvyššia práve na Slovensku. Napríklad v Maďarsku, kde sa vakcínou Sputnik V už očkuje, by sa podľa prieskumu dali touto vakcínou zaočkovať iba štyri percentá opýtaných.

Medzi ľuďmi, ktorí sa chcú dať očkovať, by si západoeurópsku alebo americkú vakcínu zvolilo 38 percent ľudí, 31 percent by si vybralo akúkoľvek vakcínu, pokiaľ ju schválila EMA. Ďalších 25 percent by volilo Sputnik V a štyri percentá opýtaných s ochotou očkovať sa, nevedelo povedať, akú vakcínu preferuje.

Potenciál ochoty očkovať sa v členských krajinách Vyšehradskej štvorky (V4) a baltských krajinách dosahuje 60 až 70 percent. Najmenšiu ochotu spomedzi skúmaných krajín majú Rumunsko a Bulharsko, kde sa chce dať zaočkovať približne 40 percent respondentov.