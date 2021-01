Očkovanie voči koronavírusu sa v Španielsku spomalilo, ohrozené je skladovanie vakcín

Očkovanie proti koronavírusu sa v Španielsku spomalilo, pričom väčšina aktivít sa pre sviatočné obdobie od Nového roka do 6. januára zastavila. Správy od regionálnych úradov ukazujú, že v krajine do pondelka podali menej ako pätinu existujúcich dávok vakcíny od firiem Pfizer a BioNTech. Do Španielska by pritom malo prísť ďalších 350-tisíc dávok.

Niektorí odborníci sa obávajú, že ďalšie odďaľovanie očkovania by mohlo narušiť schopnosť úradov bezpečne skladovať vakcíny, keďže je potrebné ich uchovávať v mimoriadne chladných podmienkach.

Niektoré regióny pripisujú meškanie s očkovaním nedostatku zdravotných sestier a ďalších zdravotníckych zamestnancov počas sviatkov. Úrady v Katalánsku z toho tiež vinia nedostatok mrazničiek na skladovanie vakcíny.

Podľa predbežných dát je nákaza koronavírusom v niektorých španielskych regiónoch v ostatných dňoch na vzostupe. Čísla ukazujú, že by krajina mala tento týždeň presiahnuť dva milióny potvrdených prípadov nákazy. Španielsko tiež eviduje zhruba 50-tisíc úmrtí.